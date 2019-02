(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Adrien Rabiot, 23 anni, si trasferirà nel Barcellona a fine stagione. Lo scrive Le Parisien. Il centrocampista francese, che vive ormai da separato in casa nel PSG dopo avere rifiutato di rinnovare il contratto in scadenza a giugno, secondo il giornale, avrebbe già raggiunto l’accordo con il club catalano sulla durata dell’accordo, sull’ingaggio e sui bonus da percepire. Rabiot non avrebbe comunque ancora firmato alcun precontratto, ma questo è solo un dettaglio. Rabiot dovrebbe sostituire Ivan Rakitic, che viene dato per partente, nel settore sinistro del centrocampo. Tutto, però, può ancora accadere nel caso del croato, dal momento che il rinnovo contrattuale dell’allenatore Ernesto Valverde – che ha grande stima di lui – potrebbe trattenerlo al Camp Nou.