(ANSA) – TORINO, 16 FEB – “A Madrid sarà una partita molto dura, l’Atletico è una delle squadre più toste che potevamo incontrare. Ma se si vuole arrivare in fondo, prima o poi bisogna incontrarle”. L’ottavo di Champions contro gli spagnoli sarà un ostacolo duro da superare secondo Mattia De Sciglio, tra i protagonisti della vittoria in campionato sul Frosinone. “Sarà difficile, ci aggrediranno all’inizio e noi dovremo essere bravi nella gestione del pallone, avere pazienza – racconta il laterale bianconero, dopo il 3-0 ai ciociari -. Si chiudono molto e sono pronti a ripartire, ma dovremo tenere conto che sarà una partita in 180′, l’approccio sarà fondamentale”. Il terzino di Allegri, 11 partite da titolare nelle ultime 12 di campionato, sta vivendo un ottimo momento di forma. “Mi sento bene – conferma -. Stiamo lavorando bene in allenamento, arriveremo nelle migliori condizioni a Madrid contro una squadra che in questi anni è sempre arrivata tra le prime tre nella Liga, raggiungendo per due volte la finale di Champions”.