(ANSA) – ROMA, 16 FEB – L’attuale direttore sportivo dell’Ajax, l’olandese Marc Overmans, che peraltro è un ex, ma non solo: nella lista dei candidati alla poltrona di direttore sportivo dell’Arsenal c’è anche lo spagnolo Monchi, attualmente alle dipendenze della Roma. Lo scrive oggi il Sun. Il club dei ‘Gunners’ è in cerca di una persona in grado di pianificare il mercato e di mettere a punto nuove strategie per permettere alla squadra londinese di rinforzarsi e di tornare quanto prima a vincere. L’Arsenal attualmente è allenato dallo spagnolo Unai Emery.