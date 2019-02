(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Alexander Kristoff, con il tempo di 2h54’50”, ha vinto in volata la prima tappa del Tour of Oman di ciclismo, disputata da Al Sawadi Beach a Suhar Cormiche e lunga 138,5 chilometri. Il norvegese della Uae Emirates ha battuto nell’ordine i francesi Bryan Coquard e Nacer Bouhanni; quarto, e primo degli italiani, Giacomo Nizzolo, all’esordio stagionale con la maglia del team Dimension Data. Niccolò Bonifazio (Direct Energie) si è invece piazzato al quinto posto, mentre Davide Ballerini (Astana) non è riuscito ad andare oltre l’ottava posizione.