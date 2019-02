(ANSA) – LECCE, 16 FEB – Durante un controllo nelle sale angiografie dell’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, i carabinieri del Nas hanno accertato la presenza di farmaci e dispositivi medici scaduti. Nella sala angiografica di Cardiologia interventistica sono stati trovati dispositivi medici e farmaci scaduti, custoditi in promiscuità con quelli in corso di validità. Sono stati sottoposti a sequestro penale specialità medicinali e siringhe, pronte all’uso, anch’esse contenenti farmaci con indicazione ‘a penna’ di date di scadenza ormai superate. Inoltre, sono state sequestrate diverse centinaia di dispositivi medici con data di scadenza superata (set di infusione, introduttori di filo guida, sonde, kit multiuso, provette sterili). Anche a Neuroradiologia, nell’unica sala di angiografia, sono stati trovati alcuni dispositivi medici scaduti. Sono state segnalate due persone per somministrazione di medicinali guasti o imperfetti, mentre ai responsabili delle sale angiografiche verrà contestato l’illecito amministrativo.