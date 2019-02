(ANSA) – FIRENZE, 16 FEB – “Siamo entusiasti dei risultati sportivi delle Final Eight di Coppa Italia di basket nel Mandela Forum a Firenze”. Lo ha detto il presidente della Fip, Gianni Petrucci, a margine di un convegno a Firenze. Petrucci ha poi aggiunto che la “data principale, lo sanno tutti, è quella di venerdì” 22 febbraio, quando la Nazionale italiana di pallacanestro affronterà a Varese l’Ungheria, partita che vale per le qualificazioni ai Mondiali in Cina. “Sono sempre emozionato davanti a queste cose e chi non si emoziona non ha ricordi su questa terra”. Tornando a parlare delle Final eight di Coppa Italia, Petrucci ha aggiunto: “Anche quest’anno davanti al grande basket il Mandela forum è esaurito: io tifo Firenze – ha poi detto -. Tifo Firenze perché il basket diventerà ancor più popolare quando toccherà le grandi città. Per noi Firenze è troppo importante. Quando vedo il Palasport sempre esaurito, come nei primi anni della Neutro Roberts, sono felice”.