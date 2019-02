(ANSA) – MILANO, 16 FEB – “Lautaro è uno che si butta nel fuoco, è proprio un mio calciatore. Uno che mi piace. Per modo di fare, impeto. Ho sempre detto che lui e Icardi sono molto simili, adesso bisognerà vedere se possiede la stessa cattiveria agonistica di Mauro”. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Sampdoria. Lautaro ha segnato il gol-vittoria contro il Rapid Vienna, ma l’allenatore svela che il rigore non avrebbe dovuto tirarlo lui. Domani guiderà l’attacco nerazzurro, non ci sarà invece Keita Balde: “Purtroppo, ci sono dei rallentamenti. Si pensava riuscisse a colmare il decorso, invece bisogna aspettare qualche giorno”.