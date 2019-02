(ANSA) – AARE, 16 FEB – Oro in slalom speciale alla americana Mikaela Shiffrin in 1.57.05: a 23 anni è il suo quarto titolo mondiale consecutivo in questa disciplina, come mai nessuno prima. Argento alla svedese Anna Swenn Larsson in 1.57.63 e prima medaglia ad Aare per il suo Paese, e bronzo alla ceca Petra Vlhova in 1.58.08 che conquista così la sua terza medaglia a questi Mondiali. Con l’oro in speciale e superg e l’argento in gigante, Shiffrin è l’atleta più’ vincente di Aare 2019. Prima azzurra Chiara Costazza 20/a.