(ANSA) – TEHERAN, 16 FEB – “Un possibile sabotaggio da parte degli Stati Uniti potrebbe essere dietro ai recenti tentativi falliti dell’Iran di mandare nello spazio due satelliti”, secondo quanto ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, intervistato dall’emittente Usa NBC News. “Non ne siamo ancora sicuri ma stiamo cominciando a prendere in considerazione con attenzione la possibilità di un sabotaggio, che è probabile”. In gennaio e nei primi giorni di febbraio Teheran ha lanciato due satelliti in orbita, ma entrambi i tentativi sono falliti. Washington ritiene che il vero scopo dei lanci fosse di testare missili balistici di lunga gittata. In un articolo sul New York Times del 13 febbraio si citavano funzionari dell’Amministrazione Usa, secondo i quali gli Stati Uniti stavano resuscitando un programma segreto di sabotaggio dei razzi e dei missili iraniani.