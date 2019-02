(ANSA) – PARIGI, 16 FEB – Caos alla Gare du Nord di Parigi e e sul ‘peripherique’, la tangenziale attorno alla città, per l’operazione di disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale, scoperta nel vicino quartiere di porte de la Chapelle. Le SNCF, la società delle ferrovie, aveva avvertito gli utenti fin da giovedì delle difficoltà che avrebbero incontrato nel week-end sui trasporti pubblici della Gare du Nord, da dove partono anche i treni Eurostar per Londra e Bruxelles. Il perimetro di sicurezza ordinato dalla prefettura è in funzione dalle 9 di questa mattina.