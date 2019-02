(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un colloquio telefonico con la Premier britannica, Theresa May per discutere dei recenti sviluppi sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit) e delle ultime iniziative britanniche sulle quali la Premier britannica ha fornito un utile aggiornamento. Lo si apprende da una nota di Palazzo Chigi.Il premier Conte ha confermato “l’esigenza che l’ uscita del Regno Unito dall’UE avvenga nei termini stabiliti dall’accordo di recesso e in maniera ordinata, nell’interesse dei tanti cittadini, tra cui molti italiani, e imprese coinvolti da Brexit. Lo si apprende da una nota di Palazzo Chigi. “È stata confermata anche l’importanza di proseguire i colloqui tra il Regno Unito e le Istituzioni europee e la volontà comune di lavorare per evitare lo scenario di un recesso senza accordo”.