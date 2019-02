(ANSA) – PADOVA, 16 FEB – Un uomo di 47 anni si è sparato alla testa dopo un violento litigio con la moglie. La donna dopo il litigio era fuggita. E’ accaduto nella frazione di San Michele delle Abbadesse, nel comune di Borgoricco (Padova). La donna, di 40 anni, è fuggita di casa con il bimbo di 4 anni in braccio, spaventata per la violenza del compagno. Si è così rifugiata a casa dei vicini, ai quali ha chiesto di chiamare i carabinieri. Prima dell’arrivo dei militari, uno dei vicini è entrato in casa per parlare con l’uomo, probabilmente per convincerlo a calmarsi, ma lo ha trovato a terra, ucciso da un colpo di pistola che si era sparato al capo.