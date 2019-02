(ANSA) – PARIGI, 16 FEB – Primi scontri a Parigi, all’altezza della spianata degli Invalides, dove il corteo dei gilet gialli è stato bloccato dalla polizia. Gruppi di black bloc hanno preso l’iniziativa lanciando oggetti contro la polizia. Le forze dell’ordine hanno lanciato dei lacrimogeni. E’ stata decisa l’evacuazione per motivi di sicurezza dell’intera spianata, a poche decine di metri dalla Tour Eiffel. In precedenza, lungo il percorso, c’erano stati incendi di cassonetti e, sul boulevard Saint-Michel, la devastazione di un piccolo supermercato. E in Normandia , a Rouen, un automobilista a lungo costretto in fila per una manifestazione dei gilet gialli, ha forzato il blocco e ha ferito almeno tre dimostranti. Dalle immagini trasmesse su varie emittenti, si vede un uomo a terra, ferito alla testa, portato via dai soccorritori.