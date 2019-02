(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Ti senti di essere il nuovo Totti? “No, no assolutamente”. Così risponde Nicolò Zaniolo in una doppia intervista realizzata dalle ‘Iene’ insieme a sua madre Francesca Costa che andrà in onda domani sera su Italia 1 a ‘Le Iene show’ e di cui Mediaset ha fornito alcune anticipazioni. Ma rimarrai anche tu per sempre alla Roma? “Il mio obiettivo è questo”, risponde il giovane talento giallorosso che poi, alla domanda se gli piacerebbe essere una bandiera, come Totti e Del Piero? risponde “È un sogno, ci proverò”, chiude il diciannovenne giallorosso, intercettato in macchina con la mamma che gli fa da autista, “ma devo prendere la patente”. Anche perché così, incalza l’intervistatore, sarà difficile trovare qualche ragazza: “Ora come ora non penso alle ragazze – chiude con una battuta Zaniolo – per ora penso al campo”.