(ANSA) – CAGLIARI, 16 FEB – Il Cagliari torna al successo battendo 2-1 il Parma in uno dei due anticipi della 24/a giornata della Serie A di calcio. La prima vittoria rossoblù del 2019 arriva in rimonta, perché gli ospiti erano passati in vantaggio per primi con la rete di testa di Kucka al 40′. Ma nella ripresa una doppietta di Pavoletti (20′ e 40′) ha ribaltato il risultato.