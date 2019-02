(ANSA) – LUCCA, 16 FEB – Un alpinista ligure di 43 anni è morto all’ospedale Cisanello di Pisa dov’era stato trasportato in codice rosso dall’elisoccorso dopo essere precipitato mentre stava affrontando, in cordata con un amico, la via Piombo Calcagno, sulle Alpi Apuane, nella zona del Monte Cavallo, al confine tra le province di Lucca e Massa Carrara. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo: l’allarme è arrivato intorno alle 13.40. A terra è stata predisposta una squadra dei soccorritori alpini del Sast (Soccorso alpino e speleologico toscano) mentre sul luogo dell’incidente si è subito diretto l’elicottero Pegaso ed un tecnico del corpo nazionale del Soccorso alpino ha provveduto a recuperare il 43enne. L’uomo è arrivato all’ospedale di Cisanello in gravissime condizioni ed è deceduto poco dopo. (ANSA).