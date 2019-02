(ANSA) – BERGAMO, 16 FEB – E’ finito con il Milan in festa lo scontro con l’Atalanta, che metteva in palio il quarto posto della classifica di A. Nell’anticipo serale della 24/a giornata i rossoneri hanno vinto 3-1, dopo aver sofferto per tutto il primo tempo la pressione nerazzurra, ed essere andati in svantaggio al 33′ con il gol di Freuler. Ma il solito Piatek, quasi invisibile fino a quel momento, nel minuto di recupero ha rimesso in carreggiata il Milan con una spettacolare girata al volo che non ha lasciato scampo a Berisha. Al 10′ della ripresa Calhanoglu, al primo gol in campionato, ha completato la rimonta. E sei minuti più tardi il cecchino polacco ha siglato la sua doppietta, fissando il risultato sul 3-1 e raggiungendo quota 17 reti nella classifica marcatori. Vincendo sul difficile campo dell’Atalanta il Milan ha confermato di attraversare un ottima fase. La formazione di Gattuso è salita a 42 punti, uno dietro l’Inter terza, che domani ospiterà la Sampdoria.