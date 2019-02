(ANSA) – NEW YORK, 17 FEB – La star della serie televisiva Empire, Jussie Smollett, ha finto l’attacco che ha denunciato: avrebbe pagato due uomini per la messa in scena. La polizia di Chicago continua a indagare ma il rilascio dei due fratelli nigeriani arrestati nei giorni scorsi perché sospettati di aver assalito Smollett, rafforza la tesi – riferiscono fonti della polizia alla Cnn – di un assalto truccato. Smollett, afroamericano gay, ha denunciato di essere stato assalito da due uomini con il viso coperto che gli hanno gridato frasi razziste e anti-gay, oltre a ripetere ‘questo è il paese MAGA’. Maga è l’acronimo di Make America Great Again, lo slogan di Donald Trump. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato lo stesso Smollett a pagare i due uomini.(ANSA).