(ANSA) – BOGOTA’, 17 FEB – Il primo di tre aerei C-17 dell’aviazione statunitense che trasportano aiuti umanitari per il Venezuela è giunto oggi nell’aeroporto Camilo Daza di Cúcuta, nel nord della Colombia. Secondo fonti statunitensi, nel velivolo partito da una base in Florida si trovano integratori alimentari per circa 3.500 bambini che soffrono di denutrizione e kit di igiene per almeno altre 25.000 persone.