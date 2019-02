(ANSA) – ROMA, 17 FEB – Tiger Woods show al Genesis Open. Inizio di terzo giro da incorniciare per l’americano, fermato solo dall’ennesima sospensione per l’arrivo del buio. A Pacific Palisades, vicino a Los Angeles, tre birdie e un eagle nelle prime sette buche giocate per l’americano, che ha accorciato la classifica portandosi in quattordicesima posizione (-6 sul totale). Chance di vittoria ridotte al minimo per “The Big Cat”, che ha mandato però segnali importanti agli avversari. In un torneo, quello del PGA Tour, che vede Justin Thomas (-13) al comando della classifica con un colpo di vantaggio sull’australiano Adam Scott (secondo a -12 dopo due buche della terza manche). In California buona prova pure per Rory McIlroy, Paul Casey e Tony Finau, tutti settimi (-8). Con Jon Rahm, Jordan Spieth e Bubba Watson (campione in carica) decimi (-7).