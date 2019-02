(ANSA) – ROMA, 17 FEB – Esordio rimandato in pista per la nuova Williams di Formula 1. La scuderia britannica ha reso noto di dover rinunciare alla prima giornata dei test previsti da domani a giovedì al Montmelò di Barcellona, che aprono ufficialmente la stagione 2019, a causa di un ritardo nella realizzazione della FW42, che sarà pronta per l’esordio solo martedì. Martedì sarà l’esordiente George Russell a guidare nel circuito catalano la nuova monoposto della gloriosa casa inglese, che ha scelto come altro pilota per la stagione il polacco Robert Kubica, al rientro in Formula 1 a nove anni dall’ultima gara.