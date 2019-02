(ANSA) – AARE (SVEZIA), 17 FEB – L’austriaco Marcel Hirscher, detentore del titolo, è al comando in 1.00.60 dopo la prima manche dello slalom speciale iridato di Aare. Seguono il francese Alexis Pinturault in 1.01.16 e l’altro austriaco Marco Schwarz in 1.01.82. Al quarto e quinto posto, ci sono poi Michael Matt e Manuel Feller a dimostrazione di una gara tutta all’attacco della squadra austriaca perconquistare la medaglia d’oro che ancora manca in questi Mondiali. Indietro gli azzurri: Stefano Gross con pettorale 18 e 13/o in 1.02.96, Giuliano Razzoli con pettorale 22 e 14/O in 1.03.25, Manfred Moelgg con pettorale 12 e 17/o in 1.03.62 ed il giovane Alex Vinatzer con pettorale 34 e al momento 26/o in 1.05.21. Seconda manche, e fine dei Mondiali di Aare 2019, alle ore 14,30.