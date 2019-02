(ANSA) – ANCONA, 17 FEB – Un incendio divampato la scorsa notte per cause ancora in corso di accertamento ha devastato una parafarmacia nell’area commerciale del quartiere di Collemarino ad Ancona. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con sei automezzi e 15 uomini. Sono arrivati anche i carabinieri, la Guardia di Finanza e due ambulanze della Croce Gialla. Evacuati in via precauzionale gli avventori di alcuni locali pubblici adiacenti e una coppia di anziani che alloggiavano nella parte superiore dell’edificio andato a fuoco. Al temine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, le persone sono rientrate senza problemi. Ingenti i danni per la parafarmacia Farmax, i cui locali sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri. Danneggiato dal fumo anche un ambulatorio sovrastante. Non ci sono però conseguenze strutturali. Domani è previsto un sopralluogo di pg per individuare le cause del rogo.