(ANSA) – ROMA, 17 FEB – La premier britannica, Theresa May, ha fatto appello, con una lettera, ai 337 parlamentari del suo partito conservatore perché mettano da parte i loro “punti di vista divergenti” e si uniscano in appoggio al negoziato per un nuovo accordo con Bruxelles sulla Brexit. “La storia ci giudicherà tutti” ha scritto nella missiva May, dopo essere messa in minoranza giovedì in parlamento sulla mozione da lei stessa presentata a favore del supplemento di trattativa con l’Ue.