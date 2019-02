(ANSA) – ROMA, 17 FEB – “Una pratica folle”, un vero e proprio “imbroglio”: Martina Navratilova, leggenda mondiale del tennis e icona gay dal giorno del suo coming out, torna a scuotere il mondo dello sport criticando la partecipazione di atlete transgender a gare femminili. Scrivendo per il Sunday Times Navratilova sottolinea che centinaia di atlete trans “hanno ottenuto onori come donne che sono oltre le loro capacità come uomini”. “È sicuramente ingiusto – aggiunge nel suo articolo Navratilova – per le donne che devono competere contro persone che, biologicamente, sono ancora uomini. Sono felice di rivolgermi a una donna transgender in qualsiasi forma preferisca, ma non sarei felice di competere contro di lei”. Quanto alle critiche ricevute nel dicembre scorso per la sua presa di posizione, Navratilova scrive di “deplorare la tirannia” degli attivisti transgender che “denunciano chiunque si opponga a loro”.