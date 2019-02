(ANSA) – VENEZIA, 17 FEB – Venezia ha vissuto la seconda giornata del Carnevale nuovamente sull’acqua con la regata della ‘Pantegana’. Dopo lo spettacolo notturno di ieri sull’acqua con barche a tema in rio di Cannaregio, 35 mila le presenze stimate, oggi è stata la venezianità più autentica tra voga, maschere ed enogastronomia ad avere il sopravvento. Al Carnevale dedicato alla Luna oggi protagoniste sono state le barche a remi della laguna con un corteo, organizzato dalle Associazioni remiere, elemento simbolo della città che ha coniugato spettacolo, veneziani, turisti e vogatori. Come da tradizione dalla Punta della Dogana è partito il corteo acqueo, che ha sfileranno lungo il Canal Grande con 120 barche con equipaggi da tutto il Veneto per un totale di 700 vogatori ad accompagnare la barca allegorica con un’enorme ‘Pantegana’ in carta pesta (un topo molto grosso) applaudita dal pubblico di residenti e turisti che hanno affolleranno le rive e i ponti rigorosamente sotto controllo da parte delle forze dell’ordine.