(ANSA) – TORINO, 17 FEB – “-3 all’Atletico”: la Juventus comincia, sul suo sito internet, il conto alla rovescia all’andata degli ottavi di Champions League. Mercoledì la squadra di Allegri scenderà in campo al Wanda Metropolitano con l’Atletico Madrid, “una sfida attesissima – si legge su juventus.com – che i bianconeri stanno preparando con la massima attenzione”. Chiellini e compagni si sono allenati questa mattina alla Continassa. Ha lavorato parzialmente con il gruppo Douglas Costa, mentre Daniele Rugani, che ha saltato il Frosinone per un fastidio al flessore, ha preso parte con la squadra a tutto l’allenamento. Il countdown prosegue domani, con un’altra sessione di allenamento in tarda mattinata.