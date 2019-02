(ANSA) – AARE (SVEZIA), 17 FEB – L’austriaco Marcel Hirscher, in 2.05.86, ha vinto l’oro iridato di slalom speciale che vede un podio tutto austriaco nell’ultima gara della rassegna di Aare. Hirscher conferma così il titolo di due anni fa, porta all’Austria il metallo che ancora le mancava a questi Mondiali e diventa con sette ori e quattro argenti l’atleta più medagliato alle competizioni iridate. Argento e bronzo agli altri austriaci Michael Matt e Marco Schwarz. Il francese Alexis Pinturault, secondo dopo la prima manche, è finito quarto nella seconda per una scivolata mentre era al comando. Per l’Italia ci sono Stefano Gross decimo, in 2.07.33, Manfred Moelgg 18/o in 2.08.25, Alex Vinatzer 19/o in 2.08.31 e Giuliano Razzoli 22/o 2.08.45.