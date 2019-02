(ANSA) – ROMA, 17 FEB – E’ cominciato a Roma nel Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti il nuovo raduno della Nazionale di rugby in preparazione della terza partita del Sei Nazioni contro l’Irlanda, in calendario domenica prossima nell’Olimpico di Roma. Confermata la rosa annunciata in settimana, con i ritorni di Giulio Bisegni e Tito Tebaldi. Nel pomeriggio di domani, l’Italrugby sarà protagonista ad Amatrice (Rieti) insieme alla Nazionale Under 20 di un allenamento aperto congiunto con gli Azzurrini di Fabio Roselli. L’appuntamento è organizzato da Fir in collaborazione con la Federazione italiana dettaglianti alimentazione di ConfCommercio che, dai test match 2018, è partner evento degli appuntamenti internazionali dell’Olimpico. Assenti per ora Parisse e Ghiraldini: il capitano dell’Italia raggiungerà Roma nel pomeriggio di domani dopo essersi sottoposto alla seconda fase di accertamenti neurologici in seguito al sospetto trauma concussivo nel match di TOP14 con lo Stade Francais; l’azzurro raggiungerà la capitale domani.