(ANSA) – ROMA, 17 FEB – “Un punto oggi poteva darci molta fiducia, non ce ne frega niente se ha vinto l’Empoli, a me interessano le risposte della squadra e i segnali che mi danno i calciatori. E poi, una cosa: voglio che la Var sia uguale per tutti, porca paletta!”. Così Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, commenta il verdetto del Friulie, dove la sua squadra è stata sconfitta per effetto di un rigore che ha fatto discutere tanto. A 7′ dal 90′, Djordjevic atterra Pussetto con una gomitata in area, l’arbitro concede il penalty. “Il rigore ci sta, ma le scelte devono essere uguali. Vedi il caso di Pellissier con la Fiorentina: è stato spostato di due metri mentre calciava, nessuno della Var chiama”.