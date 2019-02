(ANSA) – GENOVA, 17 FEB – Impresa solitaria di Simone Velasco (Neri-Selle Italia-Ktm) che fa sua la 56/a edizione del Trofeo Laigueglia, classica ligure di ciclismo che oggi ha aperto il calendario professionistico italiano 2019. L’atleta, classe 1995, originario dell’Isola d’Elba ma residente a Bologna, è stato protagonista di un assolo iniziato quando mancavano 42 chilometri al traguardo, riuscendo a mantenere sempre un vantaggio attorno al mezzo minuto nei quattro giri del circuito finale che comprendeva le salite di Colla Micheri e Capo Mele, per poi tagliare il traguardo con 42″ sul gruppetto degli immediati inseguitori regolati da Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini-Faizanè). Terzo posto per Matteo Sobrero, qui in gara con la maglia azzurra della Nazionale, che ha così completato un podio tutto italiano.