(ANSA) – FIRENZE, 17 FEB – “Due giorni di tutto esaurito e spettatori in crescita del 6% rispetto al 2018”. Così il presidente della Lega Basket, Egidio Bianchi, poco prima dell’inizio della finalissima fra Cremona e Brindisi, traccia il bilancio delle Final Eight di Coppa Italia a Firenze. “Grande soddisfazione – ha spiegato il presidente, in conferenza stampa con Marco Siracusano, ad di PostePay, sponsor dell’evento con Postemobile – anche per i risultati arrivati dal campo”, “vere montagne russe di emozioni – ha aggiunto Bianchi – in una manifestazione che oggi è stata citata dal New York Times come esempio per la stessa Nba”. Grande attenzione anche dal mondo della rete, con oltre 230 mila visualizzazioni tra facebook e youtube, e successo anche per la Next gen, il torneo riservato ai giovani che per la prima volta ha accompagnato la Coppa Italia. Per il futuro, ha concluso il presidente, “è al vaglio la possibilità di tenere le finali in impianti più grandi”.