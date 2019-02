(ANSA) – ROMA, 17 FEB – “Oggi hanno violato le norme della lealtà sportiva in modo inverecondo”. Lo dice all’Ansa il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, commentando il 20-0 subito a Cuneo dal Pro Piacenza, che è sceso in campo col numero minimo di giocatori – sette, ma tutti Under 18 – per evitare la rinuncia alla partita che sarebbe stata la quarta e avrebbe significato l’esclusione dal campionato. “Domani deciderà il giudice sportivo – aggiunge Ghirelli -. Noi siamo obbligati a rispettare le regole che esistono”.