(ANSA) – PECHINO, 18 FEB – Il leader nordcoreano Kim Jong-un sarà impegnato in una visita di Stato in Vietnam dal 25 febbraio, a pochi giorni dal secondo summit con il presidente americano Donald Trump, in programma il 27-28 febbraio ad Hanoi. Secondo i media di Seul, il “supremo comandante” dovrebbe recarsi ad alcuni complessi economici e industriali al fine di “pubblicizzare” il proposito di riforme e apertura dei mercati. Nel corso di una conversazione privata dello scorso anno con il presidente sudcoreano Moon Jae-in nel villaggio di confine di Panmunjom last year, Kim menzionò la volontà di varare un piano di riforme sul modello del Vietnam, un Paese con un’economia dinamica e con una forte presa del Partito Comunista. Kim vedrà il presidente vietnamita Nguyen Phu Trong e sarà il primo leader del suo Paese in visita dal 1964, dall’ultima fatta dal nonno Kim Il-sung ad Hanoi. Sabato, intanto, Kim Chang-son, capo di gabinetto de facto di Kim Jong-un, è arrivato nella capitale vietnamita.