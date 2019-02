(ANSA) – IL CAIRO, 18 FEB – Le parti in conflitto nello Yemen hanno concordato una prima fase di ritiro delle forze militari dalla città di Hodeida, porto chiave del Paese dove i combattimenti hanno bloccato un flusso di aiuti umanitari. Lo riferisce l’Onu. L’accordo – afferma l’Organizzazione in una nota – è stato siglato dal governo riconosciuto a livello internazionale e dai suoi avversari, i ribelli sciiti Houthi, dopo due giorni di incontri avvenuti dietro la linea del fronte della città portuale. Le due parti si erano accordate lo scorso dicembre in Svezia su alcune misure, incluso un cessate-il-fuoco a Hodeida e lo scambio di migliaia di prigionieri, ma l’attuazione dell’intesa sta procedendo molto lentamente, mentre proseguono le violenze. Il comitato di coordinamento tra le parti tornerà a riunirsi entro la settimana.