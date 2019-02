(ANSA) – ROMA, 18 FEB – Il centro Italia devastato dai terremoti del 2016 non sarà ricostruito secondo la formula ‘come era dove era’. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla ricostruzione Vito Crimi intervenendo alla presentazione della mappa sui rischi dei comuni italiani. “La ricostruzione – ha spiegato – non può prescindere da una valutazione dei luoghi e dunque non può esserci una ricostruzione ‘come era e dove era’, perché così non si riduce il rischio. Sarà dunque una ricostruzione che ho avverrà nello stesso luogo, ma con strutture migliori, o in luoghi diversi”. Un discorso, ha aggiunto Crimi, che “vale per ogni territorio in cui si verifica un fenomeno naturale”.