(ANSA) – ROMA, 18 FEB – Felix Zwayer è l’arbitro designato dalla Uefa per dirigere Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di Champions League, in programma mercoledì 20 (ore 21). Completano la terna tedesca i guardalinee Thorsten Schiffner e Marco Achmueller. Schalke-Manchester City è stata affidata allo spagnolo Carlos Del Cerro (guardalinee Juan Yuste e Roberto Alonso). I due incontri in programma domani sera: Lione-Barcellona sarà arbitrata dal turco Cuneyt Cakir (guardalinee Bahattin Duran e Tarik Ongun), Liverpool-Bayern Monaco da Gianluca Rocchi (guardalinee Filippo Meli e Matteo Passeri).