CARACAS. – Nella puntata di oggi de “L’Italia Con Voi”, il programma ideato e prodotto per gli italiani nel mondo, condotto da Monica Marangoni, affiancata in studio da Stefano Palatresi al pianoforte, i primi ospiti sono: Davide Champion manager di un ’impresa vitivinicola e Alberto Rizzi, manager di un parco giochi per bambini a tema educativo.

Poi, i due “monelli della rete” Daniele Pugliese e Alessio Strazzullo, colonne di “Casa Surace”, factory e casa di produzione campana nata nel 2015 da un gruppo di amici e coinquilini.

Si cambia argomento e si parla di cartapesta pugliese con Francesco Arnese, cartapestaio di Massafra, cittadina tra Bari e Taranto. Poi è la volta di Gavino Murgia, sassofonista, cantante e regista, vero e proprio ambasciatore della cultura sarda, uno dei massimi rappresentanti del canto a tenore sardo. Si conclude con la liquirizia di Calabria, di cui ci parla Margherita Amarelli, socia dell’omonimo gruppo, che ci racconta i segreti di questa pianta davvero molto particolare.

Per le Storie dal Mondo si va a Buenos Aires dove si è tenuto un ciclo di eventi chiamato “La forma della bellezza”, dedicato a Napoli.

