(ANSA) – ROMA, 18 FEB – Quattro società di Lega Pro sono state punite con penalizzazioni in classifica ed ammende per la mancata presentazione di una regolare garanzia fideiussoria. Si tratta di Matera, Cuneo, Pro Piacenza e Lucchese, che dovranno scontare 8 punti di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e pagare un’ammenda di euro 35.500 euro. Per quanto riguarda il Matera – attualmente escluso dal campionato di Lega Pro per non essersi presentato a giocare per 4 volte – la penalizzazione sarà scontata nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla Figc.