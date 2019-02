(ANSA) – MILANO, 18 FEB – “Vorremmo come governo dare un supporto per le finali Atp di tennis di Torino. Ora come ora mancano 80 milioni di euro. Si può fare solo se si creano sinergie con il territorio. Non può essere fatto solo con il supporto pubblico”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti nel corso della presentazione della Fondazione Cristiano Tosi, parlando di un eventuale supporto del governo all’organizzazione del torneo di tennis da parte della città di Torino.