(ANSA) – ROMA, 18 FEB – Vita, carriera e successi: il tutto condensato in pochi click. Damiano Cunego presenta il proprio sito online ufficiale, inaugurando la nuova attività di trainer. Digitando www.officialdamianocunego.com si entra nel mondo dell’ormai ex corridore veronese, vincitore del Giro d’Italia 2004, secondo al Mondiale su strada a Varese nel 2008, che ha vissuto una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Nel sito spicca la biografia di Cunego e molte academy: inoltre, si possono visualizzare i training day in Italia, Stati Uniti e Giappone. A maggio, in concomitanza con la partenza del 102/o Giro d’Italia da Bologna è in uscita l’autobiografia di Cunego, 38 anni, che l’anno scorso ha deciso di appendere la bici al chiodo, dopo avere disputato i Campionati italiani. Soprannominato ‘Il piccolo principe’, professionista dal 2002, nel palmares di Cunego spiccano anche tre Giri di Lombardia (2004, 2007 e 2008) e un’Amstel Gold Race (2008).