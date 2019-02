(ANSA) – TORINO, 18 FEB – “Voglio vincere la Champions, da calciatore non ci sono riuscito. Poi potrò riposarmi…”. Così il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, in un’intervista al quotidiano inglese The Telegraph, a due giorni dall’andata degli ottavi della Champions contro l’Atletico Madrid. “Una squadra che riflette la personalità del proprio allenatore – dice dell’avversario Nedved, compagno di squadra di Simeone ai tempi della Lazio -. Era una persona seria, non è una sorpresa vederlo in panchina”. Nedved, però, non guarda in faccia nessuno e sogna di eliminare la squadra dell’amico per continuare a sognare di arrivare in finale e, questa volta, di vincerla: “Sarebbe meraviglioso, un risultato notevole”.