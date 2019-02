(ANSA) – ROMA, 18 FEB – “Esclusione del Pro Piacenza dal campionato di competenza” e “punizione sportiva della perdita della partita con il punteggio di 0-3”. E’ la decisione del giudice sportivo della Lega Pro, Pasquale Marino, in relazione alla partita di ieri fra Cuneo e Pro Piacenza, terminata 20-0 e con il Pro Piacenza sceso in campo col numero minimo di giocatori, otto, ma tutti Under 18.