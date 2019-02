(ANSA) – MILANO, 18 FEB – ”Nelle ultime settimane ci sono state tante chiacchiere ma voglio mettere la parola fine a tutte queste voci. La società ha preso una decisione e queste discussioni non hanno fatto bene. Questo incidente insegna una cosa: la società e il gruppo vengono sempre prima dei singoli”: lo dice il presidente dell’Inter Steven Zhang dopo l’assemblea dei soci dell’Inter. ”Icardi è sempre stato un professionista. Siamo positivi e non credo ci saranno strascichi. Questa settimana si chiuderà la vicenda una volta per tutte”.