CARACAS – Este lunes, la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, lamentó la expulsión de un grupo de eurodiputados que arribaron este domingo a Venezuela.

“Lamento que no se les dejara entrar al país, yo creo que hubiera estado bien que se les dejara entrar para celebrar encuentros relevantes”, expresó la italiana en una rueda de prensa.

Indicó que se realizó una reunión con varios ministros en el que se trató el tema y que llegaron a la conclusión que esta situación es lamentable, pero no pone en riesgo el trabajo del Grupo de Contacto Internacional.

La jefe de la diplomacia europea informó que en los próximos días una delegación del Grupo de Contacto visitará Venezuela, para evaluar el apoyo a este país en medio de la actual crisis política que atraviesa.

“He informado a los ministros del trabajo que hemos hecho con el Grupo de Contacto en Montevideo hace 10 días y vamos a enviar una misión técnica dirigida por la Unión Europea y Uruguay como copresidentes del Grupo, vamos a ir a Caracas esta semana a trabajar en la evaluación del apoyo que se puede brindar para abrir una vía a una transición democrática y pacífica”, detalló.

La diplomática reiteró que a pesar de lo que sucedió con los Europarlamentarios, espera que esta misión técnica se le permita el ingreso a Venezuela.

“De momento no parece haber ninguna dificultad para que llegue allí esta Misión Técnica, es una misión encabezada por la Unión Europea y la idea es entablar contacto con todas las partes interesadas con un objetivo que es la razón de ser del Grupo de contacto internacional”, añadió

La diplomática insistió que el Grupo de Contacto posee la voluntad de ayudar para que se generen las condiciones necesarias para que en Venezuela se realicen elecciones presidenciales.

Se refirió a la ayuda humanitaria que solicitó semanas atrás por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en el que opinó que ésta debe ser canalizada por las vías correctas.

“La ayuda no debe ser usada para objetivos distintos que no sea una que no tenga como finalidad que la misma llegue a los más necesitados”, puntualizó la representante.

Becerra rechaza postura de Mogherini

Por su parte, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, rechazó a través de su cuenta de Twitter las declaraciones que realizó Mogherini.

“Rechazo estas declaraciones de Federica Mogherini. Fue ella la que afirmó que se trataba de explorar si el grupo de contacto podía ser útil. La expulsión de los eurodiputados por el usurpador Maduro, demuestra que no es posible. Debe cancelarse ese grupo ya”, escribió la eurodiputada.

La escritora recordó que Nicolás Maduro lleva años engañando a todo el mundo porque ha participado en “supuestos procesos de diálogo” que no van a ninguna parte.

“¿Qué quiere Mogherini? ¿Ser la nueva Zapatero? Es completamente inaceptable?”, se preguntó Becerra.

Insistió que esta situación solo sirve para que el “régimen de Maduro” gane tiempo.

“Así no avanzamos en nuestro objetivo Unión Europea de acompañar a Juan Guaidó en su hoja de ruta para la celebración de elecciones libres, señora Mogherini”, finalizó la eurodiputada.