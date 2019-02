(ANSA) – MILANO, 18 FEB – Filippo Tortu, il primo italiano ad aver abbattuto il muro dei 10 secondi sui 100 metri, è convinto di poter battere il suo stesso record: ”Quanti centesimi posso limare? Spero almeno uno”. E conferma la volontà di concentrarsi anche sulla doppia distanza: ”Punterò molto anche sui 200 metri, forse è la gara in cui posso esprimere al meglio le mie doti e in cui mi trovo meglio”. Sulla stagione Tortu si aspetta altri grandi risultati: ”Si entra subito nel vivo a maggio perché come prima gara ci sono i campionati del Mondo di staffetta a Yokohama che sono fondamentali per qualificarsi ai Mondiali a Doha. Non abbiamo ancora deciso il programma dell’estate, ma sicuramente farò il Golden Gala a Roma e poi molto probabilmente Montecarlo. Non penso alle Olimpiadi di Tokyo, sono concentrato su questa stagione che spero sia ancora più bella di quella fantastica vissuta lo scorso anno”. Sui paragoni con Berruti e Mennea: ”Mi fa molto piacere e sono uno stimolo perché erano i miei idoli fin da piccolo”.