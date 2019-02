CARACAS- El magnate británico Richard Branson anunció un concierto el próximo 22 de febrero, para recaudar fondos y abrir la frontera colombo-venezolana y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria que se encuentra en la ciudad de Cúcuta.

El evento se realizará en la Autopista Internacional ubicada entre Cúcuta y San Antonio de Táchira, desde las 10:00 a.m. hasta las seis de la tarde.

“El concierto también se transmitirá en vivo a millones de personas en todo el mundo. Por favor, únete a la causa ahora, cada dólar cuenta porque nuestro objetivo es recaudar 100 millones de dólares en 60 días y reabrir la frontera de Venezuela para que la ayuda humanitaria finalmente pueda llegar a las millones de personas que más la necesitan”, expresó Branson.

Entre los artistas nacionales e internacionales que participarán en el gran concierto que estará organizado por el excéntrico millonario británico y por la casa productora colombiana Dynamo Producciones, se encuentran: Luis Fonsi, Carlos Vives, Lele Ponce, Fonseca, Ricardo Montaner, Nacho, Alejandro Sanz, Rudy Mancuso, Mau y Ricky, Danny Ocean, Maluma, Paulina Rubio, Rey Mar Perdomo, Juan Luis Guerra, Alesso Dj , Ricardo Montaner y Jose Luis Rodriguez El Puma, entre otros.

Branson, dijo a través de un video clip que organizaría un maravilloso grupo de artistas internacionales y regionales en la ciudad de Cúcuta en respuesta a una solicitud de los líderes de la oposición Juan Guaidó y Leopoldo López.

Maduro se copia de Guaidó

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, anunció este lunes que el próximo 22 y 23 de febrero se realizará un gran concierto en el puente internacional Simón Bolívar en la frontera con Colombia, en rechazo a la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos con el fin de palear la crisis en Venezuela, donde esperan repartir cajas Clap y realizar jornadas médicas.

Sin embargo algunas reacciones de personas de medios de comunicación calificaron como una mala copia del concierto anunciado previamente por el empresario inglés, Richard Branson a beneficio del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

Juan Guaidó ante este anuncio manifestó: “Hay que estar muy desdoblado de la realidad para burlarse de esa manera de la necesidad del pueblo de Venezuela. Hay que ser muy cínico para que la salida que hayan dado a la ayuda sea decir que van a llevar comida a Cúcuta y montar un concierto en Venezuela. Aun así, esto no cambia nuestro esquema de trabajo, si la ayuda no entra el 23, entrará el 24 o sino el 25, pero estamos convencidos que vamos a cesar con la miseria y el hambre, y no hablamos entre líneas. Quisiera saber qué cantantes van a ir a ese concierto”, se preguntó Guaidó.

“Queremos informar que un grupo de artistas venezolanos solicitaron hacer un gran concierto por la paz, por la vida con dos lemas: ‘Para la guerra nada’ y el otro lema ‘Hands off Venezuela‘”, expresó Rodriguez.