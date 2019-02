(ANSA) – MILANO, 18 FEB – “La sconfitta di Coppa Italia va archiviata cercando di capire gli errori per non ripeterli. La partita di giovedì in Eurolega contro il Maccabi è un’altra partita da dentro o fuori, non possiamo assolutamente sbagliarla”. Il ds dell’Ax Milano, Alberto Rossini, sprona i giocatori a lasciarsi alle spalle “la delusione” di Coppa Italia (“contro Bologna non hanno funzionato molte cose e ci siamo innervositi, serviva più lucidità”) e di reagire con una vittoria in Eurolega. “Io sono fiducioso – aggiunge il ds, a margine della consegna del premio ‘Glgs-Ussi Lombardia 2018′ – di poter ancora raggiungere i Playoff, abbiamo un roster di qualità, in più recuperiamo definitivamente Tarczewski e Nedovic”. Le attenzioni saranno tutte su Mike James, disastroso in Coppa Italia (3/18 al tiro) e pronto a riscattarsi: “E’ un ragazzo molto orgoglioso e taciturno, sa quando gioca male o quando avrebbe potuto fare meglio. Lui nella partita successiva cerca sempre di riscattarsi, mi aspetto una sua reazione di orgoglio”.