(ANSA) – ROMA, 18 FEB – “Anche a me si gira lo stomaco a sentire alcuni opinionisti…”. E’ il post che ha pubblicato, sul proprio profilo ufficiale di Facebook, Carolina Morace, allenatrice del Milan, per commentare le parole di Fulvio Collovati, pronunciate ieri sera in tv. “Le donne non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno mi si rivolta lo stomaco”, ha detto l’ex stopper di Milan, Inter e Nazionale azzurra. Collovati in serata si è scusato pubblicamente.