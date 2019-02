(ANSA) – ROMA, 18 FEB – “Il mio voltastomaco dura da ieri. Se volete vi spiego il fuorigioco, la Var, il 4-3-3, la difesa a zona e quanto un uomo può essere ancora limitato nel 2019. Ah ragazze, andate a giocarvi i Mondiali ma non parlate di tattica…”. E’ il tweet di Regina Baresi, capitana dell’Inter e figlia di Beppe Baresi, in risposta alle parole pronunciate ieri sera in tv da Fulvio Collovati sulle donne e il calcio. L’ex difensore stasera si è scusato pubblicamente.